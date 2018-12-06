新科新竹縣長楊文科 今天獲中選會頒發當選證書

2018-12-06 12:34

［記者黃美珠／竹縣報導］新科新竹縣長楊文科今天早上從中央選舉委員會委員劉嘉薇手中接下第18任新竹縣長的當選證書。他在接受劉嘉薇的道賀後說，這是責任的開始，特別謝謝13鄉鎮市鄉親給他的支持，強調未來會在縣長邱鏡淳已經奠下的良好縣政基礎下，全力去兌現他的競選承諾，給鄉親更優質的未來。

楊文科今天回到縣府接受當選證書，受到許多支持者和舊屬的熱烈歡迎。

他也藉機勉勵所有在場觀禮的縣府同仁們說，他應該是全台罕見，一路從基層公務人員，而後擔任縣府秘書長、副縣長，再選上縣長的人。

他承認這原來不在他的人生規劃當中，但卻是一個美好、跟承擔的開始，他會全力以赴，也期許有為者亦若是，未來縣府同仁有心，也可以參考他的經驗，或許哪一天也能從秘書長一路走到縣長的位子，替鄉親做更多的事情。

他說，他當選，就是要照顧老中青幼各個年齡層，要拚經濟、給大家享福利，也要推動更好的教育環境，拉近城鄉差距，打破明星學校的思維。

交通建設更是他努力的重點，他要推動新竹縣市生活圈便捷道路計畫解決塞車，爭取台鐵竹北段高架化，推動國道中山高的五楊高延伸到苗栗。

25日上任就是他兌現競選承諾的開始，希望縣府戰鬥內閣同日就能就定位，所以目前正積極物色適當的人選中。

對於副縣長人選，楊文科說他要的是能接地氣，各鄉鎮都擁有人望的人出任。

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