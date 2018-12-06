議長選舉罩黑影 屏縣8新科議員怕被押走申請隨扈

2018-12-06 06:52

有人差點被黑衣人押走 有人被言語恐嚇

〔記者葉永騫、李立法／屏東報導〕屏東縣正、副議長選舉傳出有黑道介入！一名新科縣議員差一點被黑衣人強押上車，也有新科縣議員被言語恐嚇，都是因為不願意支持特定人選，情節猶如屏東縣議會前議長鄭太吉的黑道翻版，已有八名縣議員當選人向警方提出隨扈保護，警政署已調派重兵南下支援，屏東檢警調已成立專案小組進行追查。

屏東縣議會共五十五席，選舉結果無黨籍廿二席、國民黨十七席、民進黨十五席、台聯一席，各黨席次皆未過半。

屏東縣藍、綠陣營內部為了正、副議長人選都出現紛擾，民進黨議員吳亮慶昨到縣黨部丟雞蛋，抗議黨部不提名議長；國民黨也有議員唐玉琴嗆聲要選副議長，還有縣長落選人蘇清泉在臉書諷刺議長賄選案，引發涉賄入獄的前縣議員家屬反彈。

現在發現連黑道也介入，有縣議員當選人因為不願支持特定人選，多次遭恐嚇，還有一名縣議員當選人被黑衣人騙到屋外，差一點被強押上車。消息傳出後，許多新科縣議員人人自危，有人嚇到不敢接電話、不敢去服務處，甚至連出入公共場所都會擔心，深怕一不小心就被押走。

警署恐鄭太吉事件重現 遣重兵南下支援

一名議員當選人表示，這次選舉因採記名投票，政黨有一定約束力，為突破制約，因此結合特定黨政人士的影響力，在國、民兩大黨間製造矛盾，再配合重金及黑道人士介入，使得這段期間出門都害怕出事。

目前已有八名議員當選人向警方申請隨扈，警方已經全數核准。警政署發現事態嚴重，深恐「鄭太吉事件」重現，也調派了刑警局大批人馬進駐，屏東檢警調也成立專案小組嚴密查察。

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