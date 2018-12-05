花蓮縣議長之爭 國民黨稱不會預設立場、更無「排黑條款」

2018-12-05 14:45

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣議會下屆國民黨席次拿下半數18席，加上親藍無黨籍占多數，議會龍頭之爭確定將由藍營自家人對決，現任副議長張峻、議員謝國榮及張正治均有意角逐，國民黨花蓮縣黨部將遵循中央黨部「開放參選」規劃，強調不會預設立場，更沒有「排黑條款」，本週就會召開黨團會議協調出一組最佳人選。

花蓮縣議會共33席，國民黨取得18席，綠營從原有6席腰斬剩3席，無黨籍勢力崛起，7席成長至12席，將成為左右議長選情關鍵。目前公開表明角逐議會龍頭者有張峻、張正治及謝國榮3人；副議長人選則外傳潘月霞、黃馨及吳建志有意參選，正副議長之爭暗潮洶湧。

由於日前因國民黨中央指示議長選舉將納入「排黑條款」，六連霸成功的資深議員謝國榮率先拿出「良民證」自清，要求黨內公平、公開處理，不過黨部今強調「沒有排黑了」；前年因涉嫌貪汙罪，遭新北地院判刑7年8個月，目前上訴二審中的副議長張峻，繼續爭取清白，確定仍可角逐議長，不受影響。

國民黨花蓮縣黨部主任委員鄒永宏說，國民黨為展現民主風範，黨內確實採開放參選，縣黨部沒有預定立場，也沒有所謂「排黑條款」，本周將會召開黨團會議協調出一組人選，屆時讓黨籍議員依規劃投票。

針對黨中央決定改採開放態度，黨內之爭不設限。副議長張峻也強調「縣議會運作要無縫接軌，我是最適當人選。」他說，擔任副議長4年來，跟議長賴進坤學到許多寶貴經驗，由於下屆新科議員占多數，運作要無縫接軌，更需要有經驗的他來接任議長，將會全力以赴爭取支持。

六連霸議員謝國榮則在日前宣布爭取議長寶座，表示他議員資歷最深，未來將以自己30多年的從政經歷，繼續服務廣大選民，並朝府會和諧邁進；另外，三連霸縣議員張正治，看似按兵不動，但已採鴨子划水之姿積極運作。

不過，今年正副議長選舉全面採取「記名投票」，讓黨內正副議長選情局勢丕變，檢調也密切關注各議員動態，全力防堵賄選情事。

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