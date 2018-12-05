花蓮縣議長之爭 國民黨稱不會預設立場、更無「排黑條款」

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣議會下屆國民黨席次拿下半數18席，加上親藍無黨籍占多數，議會龍頭之爭確定將由藍營自家人對決，現任副議長張峻、議員謝國榮及張正治均有意角逐，國民黨花蓮縣黨部將遵循中央黨部「開放參選」規劃，強調不會預設立場，更沒有「排黑條款」，本週就會召開黨團會議協調出一組最佳人選。
花蓮縣議會共33席，國民黨取得18席，綠營從原有6席腰斬剩3席，無黨籍勢力崛起，7席成長至12席，將成為左右議長選情關鍵。目前公開表明角逐議會龍頭者有張峻、張正治及謝國榮3人；副議長人選則外傳潘月霞、黃馨及吳建志有意參選，正副議長之爭暗潮洶湧。
由於日前因國民黨中央指示議長選舉將納入「排黑條款」，六連霸成功的資深議員謝國榮率先拿出「良民證」自清，要求黨內公平、公開處理，不過黨部今強調「沒有排黑了」；前年因涉嫌貪汙罪，遭新北地院判刑7年8個月，目前上訴二審中的副議長張峻，繼續爭取清白，確定仍可角逐議長，不受影響。
國民黨花蓮縣黨部主任委員鄒永宏說，國民黨為展現民主風範，黨內確實採開放參選，縣黨部沒有預定立場，也沒有所謂「排黑條款」，本周將會召開黨團會議協調出一組人選，屆時讓黨籍議員依規劃投票。
針對黨中央決定改採開放態度，黨內之爭不設限。副議長張峻也強調「縣議會運作要無縫接軌，我是最適當人選。」他說，擔任副議長4年來，跟議長賴進坤學到許多寶貴經驗，由於下屆新科議員占多數，運作要無縫接軌，更需要有經驗的他來接任議長，將會全力以赴爭取支持。
六連霸議員謝國榮則在日前宣布爭取議長寶座，表示他議員資歷最深，未來將以自己30多年的從政經歷，繼續服務廣大選民，並朝府會和諧邁進；另外，三連霸縣議員張正治，看似按兵不動，但已採鴨子划水之姿積極運作。
不過，今年正副議長選舉全面採取「記名投票」，讓黨內正副議長選情局勢丕變，檢調也密切關注各議員動態，全力防堵賄選情事。
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花蓮縣副議長張峻（左），將角逐下屆議長。（記者王峻祺翻攝）
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六連霸成功的資深議員謝國榮日前召開記者會率先表態參選下屆議長。（記者王峻祺翻攝）
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三連霸花蓮縣議員張正治投入角逐下屆議長寶座。（記者王峻祺攝）
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