市長夢碎！太相信「章魚里」 傳開票後丁陣營全員臉色鐵青

週刊爆料郝龍斌曾兩度致電丁守中，要求抗議邊開票邊投票，但丁陣營由於天玉里結果而決定繼續觀察，錯失翻盤機會。（資料照）

2018-12-05 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長驗票程序於3日開始，而提起驗票的國民黨候選人丁守中，遭到許多台北市長柯文哲的支持者揶揄是「輸不起」。有週刊爆料，事實上在剛傳出邊投票邊開票的狀況後，藍營就已感到不對勁，國民黨副主席郝龍斌更2度急電丁守中，但丁守中由於看到自己在「章魚里」天玉里的選情領先，因而錯失翻盤機會。

台北市士林區天玉里一向被當成「指標性投開票所」，該里的本地人口與外來人口比例約2比8，與台北市整體選民結構類似，因此在幾次選舉中，天玉里的得票比率與台北市整體得票結構都很相似，皆神準預測結果，因此也被認為是台北市選情的「章魚哥」，至今唯一打破天玉里預言的候選人正是台北市長柯文哲。

據《周刊王》報導，在發現當天投票人潮大排長龍時，藍營人士感到不妙，而郝龍斌於24日下午4點致電丁守中，要他立刻向法院申請假處分，並召開緊急記者會抗議。但丁守中竟一派輕鬆，認為以往開票沒出現大問題，不會有事，還反問郝龍斌，若大動作停止開票，卻是他一路領先「那怎麼辦？」

報導指出，晚上柯、丁兩方陷入拉鋸戰，有風聲指出民進黨候選人姚文智將自行宣佈敗選，邊開邊投恐造成棄保效應，因此郝龍斌又於晚上7點2度致電丁守中，要他別再蹉跎立刻採取行動，但丁守中卻說「還要再想想看」。之後丁陣營召開會議，但因為天玉里的開票結果是丁小勝柯，因此丁守中陣營決定繼續保持觀察，凌晨大勢底定，柯文哲確定勝出，丁守中陣營全員臉色鐵青。

對此，丁守中辦公室發言人詹為元稱未聽說此事，無法評論。而郝龍斌辦公室發言人游淑慧則證實，郝龍斌當日確實曾致電丁守中，建議他要求中選會及北市選委會立刻因應，不能邊開票邊投票。

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