從善如流 台北、台中2地立委補選投票日改至1月27日

2018-12-04 17:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會原訂明年1月26日舉行台北市、台中市2席區域立委補選投票，因適逢學測及專技國考，行政院昨建議順延一天舉行，原本中選會表示沒辦法延期，但今日態度轉變，下午緊急召開委員會議決議，立委補選日期改為明年1月27日舉行。

中選會上週五委員會議決議，台北、台中2席區域立委補選投票預定明年1月26日，行政院發言人Kolas Yotaka）昨日提醒，政院尊重獨立機關的中選會，但預定的補選日與108學年度學科能力測驗日期衝突，為避免影響學測與選舉進行，建議延至1月27日進行。

中選會表示，今日委員會議決定第9屆立法委員台北市第2選舉區、台中市第5選舉區缺額補選投票日期，原訂於108年1月26日（星期六）舉行投票。因各界反映該日適逢108學年度學科能力測驗，為維護考生權益，並避免影響學測及選舉投票進行，經緊急召開委員會議討論，決議將立法委員缺額補選投票日期改訂為108年1月27日（星期日），投票起止時間為上午8時至下午4時。

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