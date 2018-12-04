中嘉交易案 泓策創投：未使用宏泰公益信託基金

2018-12-04 14:43

〔記者徐義平／台北報導〕針對民進黨立委民進黨立委王榮璋、段宜康今開記者會「關切」宏泰信託基金投資中嘉案，泓策創投強調，投資中嘉屬於璽兆與銓陞的財務決策，卻被誤為是宏泰公益信託基金，委員的質疑根本不存在，且經政府各單位調查半年多，這個投資案完全沒有中資，投資架構也合法。

民進黨立委王榮璋、段宜康今指控，宏泰集團透過多層次控股方式，藉由免稅的教育公益信託出資80億元參與中嘉案交易，有鑑於教育部及法務部皆曾公開表示，公益信託進行商業投資已違反公益信託的許可及免稅要件，王、段嚴正要求NCC不得違法擴權，切勿逕自與業者協商提高捐贈金額換取投資案過關。

對此，泓策創投指出，投資中嘉的是朝隆、泰賀公司，這2家分別設立璽兆、銓陞公司，再投資中嘉。宏泰公益信託基金根本沒有投資中嘉，而是基金下屬公司的個別投資行為，而這些公司為永續經營，經年都在投資其他事業。

至於立委說中嘉投資者背後有中資，要NCC和國安局查證。其實，媒體併購案牽涉政府部會超過10個，中嘉投資案今年5月向政府提出申請後，國安相關單位早已查清楚，這案子沒有中資。而且，經過半年多審查，政府機關目前認定，投資架構也是合法的。

根據官員解釋，宏泰公益信託基金雖沒有投資中嘉，而是下屬公司投資，但因為中嘉是媒體，將來獲利有部份會回到公益信託基金，因此才要求能夠多做媒體教育。

買方也期待，讓NCC有獨立空間審查本案，不要受外界影響，讓政府各部門能依法審查中嘉案，才能確保建立台灣好的投資環境，媒體產業更有發展。

相關新聞

立委控NCC違法擴權 欲加速通過中嘉交易案

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/