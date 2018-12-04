立委控NCC違法擴權 欲加速通過中嘉交易案

民進黨立委王榮璋（左）、段宜康（右）。（記者謝君臨攝）

2018-12-04 11:21

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委王榮璋、段宜康今指控，宏泰集團透過多層次控股方式，藉由免稅的教育公益信託出資80億元參與中嘉案交易，有鑑於教育部及法務部皆曾公開表示，公益信託進行商業投資已違反公益信託的許可及免稅要件，王、段嚴正要求NCC不得違法擴權，切勿逕自與業者協商提高捐贈金額換取投資案過關。

王榮璋表示，依據受託人國泰世華銀行揭露的財報資料，「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」於2015年由教育部許可設立，成立財產僅3000萬元，但去年底財產總額已超過303億元，其中絕大部分為未上市的宏泰集團子公司朝隆投資、泰賀投資的股票。

根據NCC公布的投資架構，朝隆、泰賀投資為該公益信託基金100%持有，再由兩家子公司交叉持股成立璽兆投資、銓陞投資兩家孫公司，參與中嘉案。然而，無論是教育部發給的設立許可書、公益信託契約及2018年度信託事務計畫書，皆未見此筆投資用途。出資80億元投資，勢必縮減公益信託的財產總額。

王榮璋指出，教育部已於8月27日函覆NCC，明確表示公益信託並非以投資為目的，且該案投資金額與捐贈公益支出顯不相當，故投資中嘉案並不符合教育公益目的。但NCC官員卻對外表示，未來10年將以該基金投資最少40億元，用於媒體識讀教育等，顯見NCC為加速通過該交易案，侵犯教育部的職權。

王榮璋、段宜康均強調，獨立機關並非凌駕於其他部會之上，違法事項更不可進行條件交換，NCC不顧公益信託主管機關教育部、信託法主管機關法務部的反對意見，越俎代庖與業者代表協商，以加碼公益換取投資案過關，顯見NCC違法失職情節嚴重，行政院切不可放任其違法擴權。

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