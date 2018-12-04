時力提草案建「核廢會」 集中處理核廢、公投選址

時代力量立院黨團召開記者會，主張集中處理核廢料、並選址公投。（記者陳昀攝）

2018-12-04 12:02

［記者陳昀／台北報導］以核養綠公投過關，但核廢料存放卻遭多縣市首長、民代反對。時代力量立院黨團今天提出《放射性廢棄物管理條例》草案，主張集中儲存核廢料，並成立獨立的「核廢管理委員會」、3階段評選、公投核廢貯存場址，總召徐永明說，「討論核能卻不討論核廢料去處，是極不負責任的做法」，呼籲各界共同面對。

《放射性廢棄物管理條例》草案預計成立隸屬於行政院的二級機關「核廢管理委員會」（核廢會），並在環境正義及世代正義的前提下組成「放射性廢棄物選址委員會」（選址會），交由專家初選10個中期貯存的潛在場址，後加入公民團體代表進行複選3個候選場址，再交由候選場址半徑30公里所及的區域公民投票決定，與此同時研議最終處置方案。

黃國昌表示，目前核廢管理沒有任何法律規定與授權，核廢會將制定放射性廢棄物永續管理政策、每10年檢討一次，並建立公開資訊系統、公民監督平台，也會落實原住民族轉型正義，執行蘭嶼貯存廠遷移、復原等工作。

立委黃國昌批評，台電先前規劃投入近800億元經費建置核廢料集中管理的貯存場，並將全台都納入選址地點，但已確定無法如期完成，若不設法面對，核廢料就會繼續擱置在蘭嶼以及即將除役的核一廠、核二廠、核三廠，四散台灣各處，也造成安全疑慮，而持續用行政規則來尋覓貯存場址，其實也是一種黑箱。

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