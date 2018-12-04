楊秋興前機要遭爆料 轉租國有地年賺400萬

2018-12-04 10:37

［記者陳昀／台北報導］時代力量立委黃國昌與2名黨籍高雄市議員當選人今天在立法院召開記者會，指控曾擔任前高雄縣長楊秋興機要、現為某綠營立委秘書的袁姓男子，每年透過人頭以約60萬元代價向台糖承租高雄鳳山區明頂段的國有土地，再高價轉租、違規使用，每年獲利400多萬元，黃國昌等人要求台糖、高雄市府出面給個答案。

黃國昌與高雄市議員當選人黃捷、林于凱接獲爆料指出，袁姓男子自2006年起透過吳姓人頭向台糖承租該土地，並申請臨時攤販建築的建、使照，當時登載用途為「室內桌球場」，實際卻搭建多家店面，其中還有坐檯KTV，而時任高雄縣長就是楊秋興，10多年來高雄市府也沒有查核到，令人質疑「只要後台夠硬夠有力，就可拿公地牟取暴利？」

黃捷表示，雖然是由吳姓人頭向台糖承租並轉租，但這些承租店家是將租金匯款給袁男的女友、謝姓女子，且有任何契約問題也都是與袁男接洽，換算每年可謀取400多萬元暴利，「把人民的錢放進自己口袋」。

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