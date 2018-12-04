時力爆料 劉世芳：袁男曾未支薪幫忙 「現在沒在我這邊」

2018-12-04 12:27

首次上稿：12:03

更新時間：12:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量今天召開記者會，指控曾擔任前高雄縣長楊秋興機要、現為某綠營立委秘書的袁姓男子，高價轉租台糖國有地。對此，民進黨立委劉世芳受訪表示，袁先生確實今年年初在鳳山協助她跑基層，不過未支薪，「現在沒在我這邊」，初選結束後就沒有工作關係。

時代力量今天召開記者會，指控曾擔任前高雄縣長楊秋興機要、現為某綠營立委秘書的袁姓男子，每年透過人頭以約60萬元代價向台糖承租高雄鳳山區明頂段的國有土地，再高價轉租、違規使用，每年獲利400多萬元，黃國昌等人要求台糖、高雄市府出面給個答案。

劉世芳受訪表示，她在今年民進黨內初選的時候，袁姓男子確實在鳳山協助她跑基層，沒有領薪水，但是初選結束後就沒有工作上的關係，現在只是朋友。

劉世芳說，時代力量記者會講的台糖等情事，是發生在2005至2006年的時候，當時她還沒有在高雄服務，袁先生那時候是在高雄縣政府做事。

袁主民反嗆要告黃國昌

被時代力量爆料的袁主民受訪表示，黃國昌有種應該出來外面開記者會，不要躲在立法委員的保護傘下，其他兩個一起開記者會的新科議員也沒查證，跟著黃國昌信口開河。這兩個議員跑不掉，他正在跟律師討論狀子怎麼寫，下午要直接去按鈴申告。

袁主民指出，這個土地承租案件跟他一點關係都沒有，他與時代力量在記者會上說的吳姓人頭沒有金錢往來，這些都可以從金流去調閱相關資料。

袁主民表示，律師正在叫他準備資料，證明他在高雄縣政府服務的時候，沒有接業務。

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