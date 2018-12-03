下屆總統立委選舉合併或分開？ 中選會只說明期程

2018-12-03 12:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨在九合一選舉大敗，親民黨立委陳怡潔今日在立法院內政委員會質詢問及，民進黨選不好，許多小雞都要跳船自保，2020年總統大選是否與立委選舉合併舉行？對此，中選會代理主委陳朝建表示，中選會對合併或分開不預設立場，若分開立委選舉會落在明年11月，若是合併則在1月選舉。

陳朝建表示，相關規劃會按照選舉期程，明年初徵詢各地選委會意見看要合併或分開舉行，過去兩次經驗都是合併舉行，最後還要經過委員會議討論才決定，會照這樣期程走。

陳怡潔提及，若不考量政治因素，總統與立委選舉合併或不合併優缺點為何？陳朝建說，關於合併或分開選，政治考量不會是中選會的考量，合併一起選主要優點是已有兩次經驗，合併選就要舉行一次；分別選就是回歸更早的期程規定，中選會不預設立場。

陳朝建說，按照期程，明年1月或2月提委員會議討論，若要分開選，立委選舉會落在11月、總統2020年3月選，若總統立委合併舉行則會是2020年1月選。陳怡潔也進一步質疑，中選會前主委陳英鈐「假請辭、真請假」，讓全民以為他已經辭職，結果只是在請假中，只為了領年終獎金，這已經不是秀下限，而是破下限了。

行政院副秘書長何佩珊答詢表示，前主委確實是請辭，在26日提出請辭，行政院在12月3日核定辭呈；陳怡潔反批，陳英鈐這種破下限行為，行政院還在縱容他，行政院要出面道歉也不為過。

何佩珊反駁說，陳的辭呈是按照程序走，這跟縱容無關，賴院長不了解年終獎金這種細節問題，「陳前主委請辭就是最大道歉！」陳再批，下台背景那麼醜陋，行政院還要出來替他背書，「這是非常可笑的」；何佩珊任回說，「政務官還是有他的尊嚴！」

陳怡潔不滿表示，何佩珊要替長官解釋、替陳英鈐「搓圓仔」解釋，行政院不要做得那個醜陋，大家都有尊嚴，民眾感受何有看在眼裡嗎，民眾難道沒有尊嚴嗎？公投綁大選辦得那麼糟，只要一個人下台就夠嗎，中選會不必總辭改組嗎？

何佩珊表示，「對政治責任的檢討沒有下限」，確實需要檢討；陳朝建指出，他不會戀棧職務，現階段要先做好「公投法」修正、選務檢討及立委補選事宜。

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