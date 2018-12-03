旗山太平商場去留 藍委：應留給韓國瑜決定

高雄市政府從9月起陸續拆除旗山大溝頂太平商場，對此，國民黨立委陳宜民呼籲，希望高雄市政府暫停拆除行動，讓高雄市長當選人韓國瑜（見圖）上任以後再行決定。（資料照）

2018-12-03 11:39

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市政府從9月起陸續拆除旗山大溝頂太平商場，當地居民認為，該商場有其歷史意義，申請文化資產保存，但高雄市水利局在未做文化價值評估下進行拆除，國民黨立委陳宜民呼籲，目前高雄市政府在交接期間，應將大溝頂太平商場留給未來新任文化局長決定去留。

旗山大溝頂太平商場於民國44年興建，由政府規畫、民間集資興建。原有許多店鋪皆藏著老師傅的傳統技藝，包括鐘錶行、布行、女裝店、皮箱行等。自民國66年前，為了土地所有權、承租問題，開始與地方政府進行無數次周旋。104年被以治水為由迫遷，經過多起抗爭，透過訴訟爭取居住權，當地居民也申請文化資產保存，但在高雄市長即將交接之際，卻傳出高雄市政府將強制拆除。

陳宜民表示，本次選舉明白顯示，高雄人民對民進黨投下不信任的一票，上一次高雄市政府文化局，否決掉當地居民申請的文化資產歷史聚落保存申請，但審議過程與進度都未告知申請協會與居民所有人，導致該地居民後來又提出訴願，近月的拆除行動也引起許多高雄在地的文化人反對。

去年9月18日，高雄市政府水利局動用兩台怪手暗拆旗山日本時代宿舍，水利局在未做文化價值評估下，便把旗山日治時代分局長宿舍（旗山警察舊官舍）拆除，涉嫌違反文資法第15條，事後文化局與水利局回只是行政瑕疵。

陳宜民認為，目前的高雄市政府如同「留守內閣」，不應在市長交接的空窗期進行拆除，這種重大且難以回復的決策，希望高雄市政府暫停拆除行動，讓高雄市長當選人韓國瑜上任以後再行決定，讓未來的新文化局長可以多保存一個文化資產的可能。

陳宜民說，他和韓國瑜為了旗山大溝頂老街的案件通過電話，韓國瑜說，因為行政倫理的問題，現在無法干涉高雄市政府的決策，但如果有機會的話，上任後會立即處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/