韓國瑜要帶教育局長「給牧師看」 段宜康怒批悖離民主

高雄基督豐收教會牧師蔡宗勳30日在臉書PO出一張與韓國瑜夫人李佳芬的對話截圖，自爆與韓國瑜的通話內容。（圖擷取只是堵藍臉書）

2018-12-03 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市準市長韓國瑜小內閣名單受到外界關注，日前卻有牧師貼出與韓國瑜夫人李佳芬的對話截圖，內容稱韓國瑜「會謹慎選擇教育局長，然後帶來給牧師們看」，這起事件讓民進黨立委段宜康相當氣憤，怒批「令人毛骨悚然」。

日前高雄基督豐收教會牧師蔡宗勳在臉書PO出與李佳芬的對話，蔡宗勳在對話中表示，「在教育局長的人選上務必慎重，這是教會與家長最關注的」，並稱「謝謝市長的來電。12月份高雄基督福音聯盟希望宴請市長與夫人。請市長給我時間，我們來配合。」對此，李佳芬回應「謝謝牧師的指導」。

段宜康稍早在臉書表示，保守勢力在這次公投中展現驚人的組織力、行動力與財力，與他們價值契合的政黨，「當然想要更緊密勾連」，他認為韓國瑜承諾讓教會對教育局長人選進行思想檢查「實在太悖離民主政治原則」。

段宜康質疑，這起事件沒有人要求韓回應，高雄市議員也視若無睹，「還有比這個更令人悲哀的嗎？」

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