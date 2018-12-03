有機會真除交通部長？王國材：只是代理

交通部長將由政次王國材暫代。（資料照）

2018-12-03 09:13

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長吳宏謀請辭獲准，即將於明天正式卸任，暫由交通部政次王國材代理，由於王國材在交通部經歷已久，外界點名他是可能接任部長的人選之一。但王國材今天代吳宏謀赴立法院審查交通部明年度預算案詢答，強調自己只是代理。

王國材會前受訪時表示，交通部政策均有中長期規畫，並藉此提出預算，施政主軸不會改變，預算也繼續往前走。對於真除機會，他也說，自己只是代理，國內有更多優秀人才適合，代理工作就是把部長交辦工作做好，交給下一任部長。

王國材說，新部長人選仍須視行政院決定，目前還沒有聽到消息，不過，交通部重要業務不能空轉，他明天正式代理，與交通部同仁會繼續做好該做的事。

外界關注台鐵改革，王國材表示不影響，包括調查小組、體檢小組均正積極進行中，初步成果執行也會繼續往前走，改革是目前最重要工作，不會因為部長離開而停頓，台鐵百年老店有許多要改革之處，將針對台鐵運、工、機、電、組織檢討中，截至目前已召開5次委員會議，按照每次討論成果往前推動。

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