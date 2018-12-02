「邊開邊投」 5100個投票所當天下午4時後仍在排隊

日前九合一大選及全國性公民投票亂象多，據中選會資料顯示，全台有將近8成的投開票所沒有準時於當天下午4點開票，且有約3分之1的投開票所仍在排隊投票。（資料照）

2018-12-02 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕日前九合一大選及全國性公民投票亂象多，據中選會資料顯示，全台有將近8成的投開票所沒有準時於當天下午4點開票，且當時約3分之1的投開票所仍在排隊投票。中選會明將赴立院報告，也表示「公投綁大選將成常態」，將會研議簡化公投投開票作業流程。

據《中央社》報導，國民黨立委林奕華今（2日）公開她向中選會調閱的資料，顯示全國共有1萬5886間投開票所，卻只有22.3%準時在下午4點開始開票，連4分之1都不到。且以台北市為例，全部共有1563間投開票所，有277所於晚上6點才開始開票，有30所拖到晚上7點後，而最晚的士林區第2011投開票所，則於晚間8點半才開始開票。

對此，中選會發言人陳朝建回應，根據地方回報，下午4時後仍在投票的有5100所，占32%。不過分布不一，如連江縣全縣9個投票所都沒有排隊情形，而新竹市則有較多投票所於投票時間截止後仍在排隊。

中選會檢討報告日前也已經出爐，其中提到，各縣市投開票所共計動員29萬5904人，不過有超過3分之1的工作人員為首次參與選務工作，雖均有依「選罷法」規定參加講習，但確未有選舉實際經驗，部分人員面對當日狀況因應及處置行為或有瑕疵，或有未盡符合本會所定投開票標準作業程序的情形。

立法院內政委員會明天將邀中選會代理主委陳朝建、行政院、內政部等相關部會首長出席會議，針對「檢討本年九合一選舉選務及公投事務之作業紊亂，探討中央選舉委員會中立性、獨立性及相關改進之具體作為」進行專題報告，並備質詢。中選會表示，公投綁大選將成常態，且因應公投案件數量增加，未來將研議簡化公投投開票作業流程，包括檢討投票所動線、有效分流方式、公投票印製及開票方式。

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