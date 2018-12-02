連任嘉義市長失利 涂醒哲：輸給假新聞抹黑

總統蔡英文到嘉義市中油人力資源處主持選後檢討會。（記者丁偉杰攝）

2018-12-02 15:57

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕民進黨嘉義市長涂醒哲尋求連任失利，總統蔡英文今天下午到嘉義市中油人力資源處主持選後檢討會，涂談及自己敗選原因時表示，這次選舉他只談政績，對於網路假新聞、不實消息等抹黑未積極反駁，成為敗選原因之一；對於選舉落敗結果，他也很意外，透露開票當天只準備勝選感言，敗選感言是臨時準備的，自己努力不夠，讓支持者失望。

蔡英文今天下午到嘉義市聽取地方心聲，對於媒體提問「內閣改組是否會在12月25日新任縣市長就職前完成」？蔡回應說，執政團隊的檢討會進行整體布局。

蔡英文表示，雖然這次嘉義市長選舉沒有成功，當然覺得非常惋惜，因為是很小的差距輸掉，但畢竟輸掉就是輸掉了，就必須面對選舉的結果，一起來檢討；這次的檢討，不是為了檢討而檢討，而是真正的檢討，真正重要的還是如何拿出有感的執政，讓人民感受真正受到照顧，這才是下個階段要共同努力的地方；她也鼓勵這次當選的同志，繼續努力，沒有當選的，不要氣餒，尤其是年輕的候選人，一次的挫敗，並不是最後的終局，我們還會繼續努力，將來一定會有很多的機會等著我們。

涂醒哲強調，他連任失利不是單一原因，多重原因須再檢討，這次選舉他堅持不抹黑、不批評對手、不做假新聞，用政績說服市民，將帶給市民更好的未來，雖然事與願違，但不會改變他從政信念。

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