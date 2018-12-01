民進黨大敗 陳師孟感嘆：選舉一畚箕、民主一湯匙

2018-12-01 22:47

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察委員陳師孟上週六在民進黨敗選後，在「尖尾週記」只寫上22個字，「老綠男有意見，畢竟只是狗吠火車！本週失聲，下週再吠」。今天則在「尖尾週記」發文感嘆，「選舉一畚箕、民主一湯匙 」，認為這次的選舉十足是「反淘汰」的過程。

陳師孟說，在選舉中大獲全勝的國民黨，這次推出或支持的縣市長人選中，有過去擔任獨裁者打手還洋洋得意者、有來自黑道家族者、有狂言要讓大都會人口翻倍者、有擔任鄉長不知如何批閱公文者、有先生因貪瀆入獄而代夫出征者；更多的是，從政之後利用特權，財產扶搖直上，與收入顯不相當。

陳師孟強調，「不幸這批瑕疵品不但全都當選，而且打敗的都是不曾有操守違失、且深具市政治理構想的民進黨對手。」選舉制度最重要的功能是選賢與能，但這次的選舉十足是「反淘汰」的過程。回顧兩蔣時代為了鞏固外來政權，提拔一些在地派系頭人參選，把台灣地方政治金錢化、黑道化、低俗化，好不容易在民主運動的清洗下有了進步，這次不啻是大開倒車。

他認為，民進黨慘敗後，明知道選民做出了「反民主」的決定，無奈地表達尊重有如對社會釋出錯誤的訊息，但正確的做法是表達遺憾，並反省選民的民主素養為何低落、如何提升。

陳師孟說，選舉勝負是出於民主還是民粹，只要問問投票的是自主選民、還是附庸選民？能獨立思考、還是人云亦云？民進黨執政以來，對推廣人民的民主教育、法治觀念有任何的規劃嗎？對主權意識、國家危機有做任何的提醒嗎？對強調台灣主體性的公民團體，有提供任何資源嗎？如果都沒有，怨不得別人。

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