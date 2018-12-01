民進黨敗選主因 陳芳明：只談台灣價值、不談進步價值

政大教授陳芳明在臉書發文指出，只談台灣價值，不談進步價值，正是民進黨這次敗選的主因。（資料照）

2018-12-01 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨這次九合一選舉大敗，有立委轉述基層意見指出，敗選部分原因與民進黨立委尤美女推動同婚修法有關，挺同婚立場鮮明的立委段宜康也被點名，更傳出地方後援會幹部要尤美女辭立委。對此，政大教授陳芳明表示，只談台灣價值，不談進步價值，正是民進黨敗選的主因。

「民主進步黨持續退步中」，陳芳明以此為題在臉書發文表示，民進黨這次敗選的主因，就是只談台灣價值，不談進步價值。他認為，如果民進黨持續進行黨內鬥爭，就不用參與兩年後2020的總統與立委選舉了。

陳芳明感嘆，台灣已經勇敢跨入了21世紀，民進黨還停留在20世紀的黨外時期，那是一種變態的懷舊病與戀屍狂，已經搖身變成非常退步的落伍政黨，台灣社會看得特別明白；「幸好選票掌握在人民手中，民進黨可以準備迎接下一次的大海嘯」。

有網友說，「兩大政黨都不思進步，只是一直活在過去，遲早會被人民用選票唾棄」、「就是這種傲慢心態才會輸掉選舉，甚至輸掉民主」。

陳芳明日前在選舉結果出爐隔天早上，就在臉書PO文把矛頭對準已請辭民進黨主席的蔡英文，他說，「蔡英文從一開始就以『台灣價值』自居，終於創造了全盤皆輸的後果。一個空洞的名詞，使得原有的地盤完全失去」。

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