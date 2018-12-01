王國材暫代交通部長：努力做出民眾期待、有感的政績

2018-12-01 19:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院今日下午准交通部長吳宏謀、環保署長李應元、農委會主委林聰賢辭職，下週二（12/4）就將辦理交接，交通部長一職先由交通部政務次長王國材暫代。王國材表示，交通部會努力做出符合民眾期待且有感的政績出來。

吳宏謀甫於今年7月16日長接任交通部長一職，近期受普悠瑪號事故、九合一大選等因素，確認下週二辦理交接卸任，結束短短141天任期，成為交通部首任部長陳良之後，任期最短（次長暫代不算）的交通部長。王國材表示，對於吳部長離職非常不捨，他是一位認真專業的部長；現在交通部最重要工作是中央與地方合作拚觀光、台鐵大體檢與改善、推動前瞻計畫、蘇花公路改善計畫等，未來代理期間會與交通部同仁一起努力，繼續做好每一項工作。

王國材擔任交通部政務次長以來，可以說是交通部的「利百代」，曾兼任兼中華郵政、港務公司董事長職務，現在仍是航發會董事長及代理圓山飯店董事長一職，下週起還要在代理交通部長。王國材表示，交通部原本就少了一名政務次長（張政源降調去擔任台鐵局長），現在還要代理部長職務，但是因為現在等於是行政院最艱困的時候，需要大家一起努力往前走，會與同仁努力做出政績出來，尤其是符合民眾希望、民眾想要看到且有感的政績。

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