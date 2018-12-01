吳音寧選立委？ 蔡英文：我現在不是黨主席了

2018-12-01 17:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨大選慘敗，總統蔡英文今天下午在彰化市召開選後檢討會，被媒體問及，對於遭拔官的前北農總經理吳音寧轉戰參選立委的看法，蔡英文用9個字回答，她說，「我現在不是黨主席了！」

媒體問蔡總統，讓吳音寧選立委，好不好？對吳音寧從政有何看法？吳音寧為何而下台？蔡英文聽了之後隨即轉身，對著媒體的攝影鏡頭回說，「我現在不是黨主席了！」

檢討會在彰化市媽祖文化館舉行，80多位民進黨公職人員、參選人員及地方代表與會，蔡英文抵達會場，場面氣氛凝重，主持人用麥克風喊「總統好」，喊了好幾聲無人回應，場面一度有些尷尬，後來，連任未成的縣長魏明谷，中氣十足大喊「總統好」，與會者跟著喊，頓時化解尷尬氛圍。

蔡英文重申敗選由她承擔，但要大家記取選民用選票教訓民進黨的經驗，從失敗中再站起來。

檢討會議進行2個多小時「閉門」討論，未開放媒體採訪，多位與會人士轉述，30多人表達看法，發言相當踴躍，有人激動到拉高分貝指責中央執政不利，場面氣氛一度火爆，聚焦在年金改革造成軍公教票源流失、一例一休得罪勞資雙方、同志婚姻讓保守鄉民難以接受，綠能午餐宣導不力，未能及時化解民眾擔心選後又停辦的疑慮。

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