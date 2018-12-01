坦言選前一週民調已落後 柯文哲靠這招贏得選戰

2018-12-01 16:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲受邀參加「2018年城市青年論壇」，以「從醫生到市長」專題演講，其中談到今年台北市長選舉，柯文哲表示，其實在選前一週，他的民調已落後，但在最後5天力拚，每天都去市場、夜市，和民眾合照7千多張照片才把民調拉回來。

聯合大學系統校友聯合會舉辦「2018年城市青年論壇－台北－擁抱夢想 迎向未來」，柯文哲在現場進行專題演講，分享職涯經驗，並與4校大學學生代表進行世代對話。

柯文哲坦言選前民調落後，後來贏的原因是在最後5天掃街，照了7千張照片才將民調拉回。柯文哲認為，很多拚連任的政治人物落選不是人的問題，而是受到潮流的影響。

柯文哲也說，這次選舉就是不想募款，他預估這次應該沒有花到6000萬，但他想對手應該是多加一個零，大家心裡有數，「我不打負面選戰、不想買廣告，也沒做面紙什麼的，但這還是會讓選舉很危險，不過人活在世上，要在現實、理想間，做最小的妥協。」

柯文哲勉勵年輕人，「不要讓心中有遺憾，做事情不要管成敗，選擇時要選未來回頭看時，後悔最少的那條路」。

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