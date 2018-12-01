中國對台開放134類證照 台生打臉：沒保障！

中國今年2月底宣布對台31項措施，卻是口惠實不至，以中國宣稱開放台灣民眾報考134類職業證照，不過，台灣代辦業者透露，至今並未掀起台青到中國報考證照的風潮。（資料照，歐新社）

2018-12-01 09:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕九合一大選後，當選的國民黨縣市長承認「九二共識」，而中國勢必加強與藍營執政的縣市互動交流，但中國今年2月底宣布對台31項措施，卻是口惠實不至，以中國宣稱開放台灣民眾報考134類職業證照，不過，台灣代辦業者透露，至今並未掀起台青到中國報考證照的風潮。

中國對台措施中，開放53項專業技術人員職業資格考試與81項技能人員職業資格考試，範圍看似廣泛，從銀行、消防、醫療、物流、會計、房地產經紀都有，但仔細分析，不少都是之前已開放者，包括房地產估價師、房地產經紀人和註冊稅務師等，而台灣的醫師、會計師、律師、教師等也早就可在中國執業。

專門輔導報考中國證照的台灣代辦業者受訪時透露，原以為中國「惠台政策」實施後，今年各類證照詢問度會大增，結果卻未如預期，主要是因為中國政策變動太快，像過去詢問度很高的心理諮詢師、營養師等證照，最近卻傳出未來不一定要中國的國家證照、只要公協會認證即可，且考上證照也不表示可以找到工作。

有中國台生坦言，若以為在中國的大學畢業後找不到理想工作，大不了回台就好了，如此想法恐過於樂觀，因為中國部分科系不會被台灣政府承認，無法拿到台灣證照，像是在中國念醫學系，無法在台就業，而中國法律系畢業生或能幫助在中國的台商處理法律問題，但實際上其業務量並不高。

另一名台生指出，以為到中國就學，就能放眼世界，這也是天大的錯誤，因為隨著美中貿易戰的升溫，兩國對峙激烈，美國總統川普更說「許多中國留學生都是間諜」，美國開始對中國的一些學科設限，就算中國頂尖大學世界排名不斷晉升，中國學位恐也難赴歐美深造。

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