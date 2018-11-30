獨派團體力挺喊「我們都是吳音寧」 本人回應了！

獨派團體台灣國下午到行政院要求重用吳音寧，他們戴上吳音寧照片的面具，並喊出口號「重用吳音寧贏回農業縣！」（台灣國辦公室提供）

2018-11-30 21:10

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧昨在董事會中遭解職，獨派團體台灣國下午到行政院要求重用吳音寧，他們戴上吳音寧照片的面具，並喊出口號「我們都是吳音寧」、「重用吳音寧贏回農業縣！」吳音寧則表示，台灣國應是認同她的理念價值。

台灣國辦公室主任陳峻涵指出，吳音寧任北農總經理期間，穩定菜價、平衡供需頗受農民及消費者好評，吳是蔡政府很需要的人才，應該重用。

面對農委會在董事會提案解除吳音寧職務，台灣國辦公室主任陳峻涵反問：「吳音寧成了為農業縣敗選負責的頭號戰犯嗎？此舉難道是為了向與吳音寧宿怨已深的柯文哲示好嗎？難道是期盼為白綠合作營造良好氣氛嗎？」

吳音寧表示，台灣國喊出的口號「我們都是吳音寧」，讓她想起了墨西哥「查巴達民族解放軍」，他們發動維護當地印地安農民利益為目標的「查巴達運動」，當時他們的口號是「我們都是查巴達！」，意思是說只要認同其理念「我們都是查巴達！」，而台灣國的「我們都是吳音寧」，應該就是理念價值的認同。

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