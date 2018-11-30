高嘉瑜選區得票贏過姚文智 雞排店老闆明發送百份雞排

民進黨台北市議員高嘉瑜以台北市第二高票連任成功，開心與支持者合照。（資料照）

2018-11-30 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市議員高嘉瑜在南港、內湖區拿下3萬4000多票，也是全台北市議員選舉第二高票，她在港湖選區得票數甚至贏過同黨市長候選人姚文智。對此，南港一家雞排店老闆兌現承諾，表示要在明（1日）天下午發送100份雞排。

據《蘋果日報》報導，雞排店夏姓老闆說，他和高嘉瑜是認識10多年的朋友，連女朋友也都是高嘉瑜介紹的，所以才會這麼挺她；選戰期間看到高嘉瑜受到不少委屈，讓他感到相當不捨，因此發下豪語，「賭姚文智在港湖得票數，輸給高嘉瑜的話，就要送出百份雞排！」

24日開票結果出爐後，高嘉瑜獲得港湖選區議員最高票，在南港區拿下9936票、內湖區2萬4349票，總共3萬4285票，比姚文智在這2區的市長得票數還高。高嘉瑜日前受訪時說，「感謝姚委員這些日子以來對我的關心跟關注，讓很多人覺得說嘉瑜確實有受到委屈，或是確實希望給嘉瑜一些鼓勵，所以在選票上給了我很多的支持」、「謝謝他的犧牲讓我繼續連任」。

雞排店夏老闆29日在臉書粉專PO文說，「我們兌現選前#高嘉瑜是港湖第一高票，就請100片雞排的承諾，而且請客的雞排，規格保證『不縮水』，12/1（六）14：00開始發放1～100號碼單，每人限領一片，叫號即可領走」。

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