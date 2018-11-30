國民黨大選大勝主因 吳敦義：蔡政府執政 經濟20年來最差

2018-11-30 19:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在九合一大選大勝後，國民黨主席吳敦義今天下午會見美國外交政策全國委員會訪問團。據轉述，會中提及九合一選舉結果，吳敦義認為，國民黨獲得15席直轄市、縣市長的成績，主要因素就是蔡政府執政兩年以來是台灣20年來經濟最差的時刻，治安也最差，選民不認同民進黨的執政表現，國民黨仍須更加努力，才能獲得更多人民認同與支持。

對於選舉期間蔡政府一再質疑有境外勢力介入干擾，吳敦義告訴美方人士，這次選舉根本不需要提到境外勢力介入的問題，因為地方選舉沒有境外勢力影響的空間，是民進黨特意挑起這項議題。

他認為，解決經濟問題才是這次選戰的主要因素，例如當選高雄市長的韓國瑜是因為提出平易近人且淺白的語言，讓民眾能很清楚地了解他將努力為高雄帶來財富的政見。

至於兩岸關係議題，吳敦義說，台灣的最高戰略是「和陸」、「友日等全世界民主國家」以及「親美」，兩岸未來仍會在「九二共識、一中各表」前提下，維繫和平發展的關係，美國是我們最重要的夥伴，因為美國一直以來堅定支持中華民國，銷售防禦性武器給台灣，確保台灣自由民主的發展，他相信台灣與美國的關係不會因為不同執政黨而有所影響，台灣必須與美方保持緊密、友好的關係。

美方訪團成員包括美國外交政策全國委員會會長艾略特大使（Susan M. Elliott）、美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）、美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）、美國國務院前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）等人。

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