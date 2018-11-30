國民黨大選大勝主因 吳敦義：蔡政府執政 經濟20年來最差

2018-11-30 19:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在九合一大選大勝後，國民黨主席吳敦義今天下午會見美國外交政策全國委員會訪問團。據轉述，會中提及九合一選舉結果，吳敦義認為，國民黨獲得15席直轄市、縣市長的成績，主要因素就是蔡政府執政兩年以來是台灣20年來經濟最差的時刻，治安也最差，選民不認同民進黨的執政表現，國民黨仍須更加努力，才能獲得更多人民認同與支持。

對於選舉期間蔡政府一再質疑有境外勢力介入干擾，吳敦義告訴美方人士，這次選舉根本不需要提到境外勢力介入的問題，因為地方選舉沒有境外勢力影響的空間，是民進黨特意挑起這項議題。

他認為，解決經濟問題才是這次選戰的主要因素，例如當選高雄市長的韓國瑜是因為提出平易近人且淺白的語言，讓民眾能很清楚地了解他將努力為高雄帶來財富的政見。

至於兩岸關係議題，吳敦義說，台灣的最高戰略是「和陸」、「友日等全世界民主國家」以及「親美」，兩岸未來仍會在「九二共識、一中各表」前提下，維繫和平發展的關係，美國是我們最重要的夥伴，因為美國一直以來堅定支持中華民國，銷售防禦性武器給台灣，確保台灣自由民主的發展，他相信台灣與美國的關係不會因為不同執政黨而有所影響，台灣必須與美方保持緊密、友好的關係。

美方訪團成員包括美國外交政策全國委員會會長艾略特大使（Susan M. Elliott）、美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）、美國在台協會前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）、美國國務院前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）等人。

  • 國民黨主席吳敦義今天下午在黨部會見美國外交政策全國委員會訪問團。（國民黨提供）

    國民黨主席吳敦義今天下午在黨部會見美國外交政策全國委員會訪問團。（國民黨提供）

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