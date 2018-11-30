超罕見！ 這選區5席議員全換人

2018-11-30 17:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣縣議員第三選區（通霄、苑裡），這次應選5席縣議員，因3名現役議員轉戰鄉鎮長，1人連任失利，1人入監服刑，形成選區議員全部換血情形，讓苗栗縣選委會也說幾乎「未曾聽聞」。其中當選者僅有徐永煌擔任過縣議員，而鄭宗國由苑裡鎮代轉換跑道，3人無公職經驗，更是罕見。

新科議員張可欣認為，通霄人口流失嚴重，應該設置較無污染工業區增加就業；而免費營養午餐、課後輔導、增設老人活動據點與照顧等福利也不可少，他也會持續關注苗栗縣重症醫療問題，並要求台電促協金透明化，以及學生免費營養午餐、課後輔導補助等。

新科議員陳品安說，包括長照、公共幼托等社福問題是台灣社會面對挑戰，他會監督縣政府重視；對於財政問題常被關注的苗栗縣，她會要求縣府說明還有多少債務，要財政透明，且縣議會連續25年分文未刪縣府預算造成疑問，她也會加強監督，西濱匝道問題苑裡段「北上不能匯出，南下不能匯入」她要求相關單位回應鄉親訴求；縣府應重視通苑區觀光文化發展，以免南北發展持續失衡。

新科議員鄭宗國說，他會致力結合內區山腳國小日治宿舍群、藺草文物館與錦山公園等景點，督促縣府將三義鄉觀光人潮引至苑裡，避免內外區發展失衡，外區和內區要均衡發展。另外，他會推動營養午餐免費以及生育津貼等福利。

新科議員張顧礫表示，引起苑裡人不滿的西濱快速道路苑裡段，他會推動增設匝道；考量人口老化速度，他希望通苑區域每個里都有巷弄型長照站；而包括中華電信中繼所等具歷史文化建築，他期盼相關單位能鬆綁促進觀光，他會持續努力；他也認為苑裡火車站應設立後站，方便後鎮近萬名居民，也能避免車站前交通壅塞狀況。

新科議員徐永煌指出，未來將持續推動通霄鎮通灣里輕型工業區設立，促進當地就業率；另外還有福興里溫泉探勘，期待打造溫泉專區促進觀光，另外則希望普設通苑區關懷據點，讓長者得到更妥善照顧。

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