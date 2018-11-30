吳音寧返鄉 農友煮豬腳麵線幫她壓驚

2018-11-30 15:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前北農總經理吳音寧昨天下午被董事會解職後，將隨身行李打包好就返回彰化家鄉，好友們都來家裡迎接他，不料大家哭成一團，吳音寧反過來安慰大家，不要失志，「愛擱拚！」

鄉民一看到吳音寧現身，若無其事，就安慰她說「以後大家常常又可以聚在一起」，但安慰的話一說出口，許多人眼淚再也止不住，昔日一起在街頭打拚的老農噙著老淚泣訴「有做事的人要受到這般對待，台北人，不知珍惜，糟蹋人夠夠」。

吳音寧反過來安慰大家不要哭，她一再向大家說「我沒有什麼委曲，更不用喪氣」，我一樣會依著自己的理念去打拚。

還有老農婦說，「你這趟去能活著回來，要感到高興，我煮豬腳麵線給妳吃！ 」吳音寧聽到，感到又想哭，又想笑，她覺得鄉下好溫暖。

吳音寧今天原本不願接受外界採訪，但在眾多記者央求下，原本不願受訪的她，見大家都沒散去出門邀大家一起進來吃芭樂，她說，台北的資訊流通太快了，她一方面要改革北農，另一方面還要應付「政治的攻防（抹黑）」，她遇到事情就是面對，過程當然不輕鬆，但「理念」讓她一直堅持下去。

她強調，其實從事北農總經理這個工作就像對待作物一樣，你對它好，用心栽培，它就會回報你，她至始至終都是秉持這原則對人、對事，她特別強調「堅持紮根土地，站在農民這邊」，農民始終是她最大的靠山，讓她可以把根紮深，雖然政治的風向轉來轉去，也因為根紮穩，就不用隨風擺盪，一下搖那邊，一下搖這邊。

她說，再回到家鄉，在就是回歸作家的身分，也會在農業路上努力。

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