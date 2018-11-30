獨家》台東縣農會曾「送地酬謝」國民黨 縣黨部不收寧佔

黨產會調閱地籍資料及檔案發現，1970年台東縣農會第7屆第1次代表大會開會提及，「介壽堂」興建後已使用8年，提供給國民黨台東縣黨部使用，因土地未移轉，地價稅都由縣農會繳納，使用者則為中國國民黨。圖為台東介壽堂建物。（資料照）

2018-11-30 11:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會近日查出，國民黨台東縣黨部土地取得過程光怪陸離，在戒嚴時代國民黨幫台東縣農會趕走強佔土地的台灣省農改場，農會事後欲將名下介壽堂土地送給黨，國民黨寧願不收用佔用的，最後農會還得花1300多萬元才買回部分土地。

黨產會調查發現，國民黨在台東市博愛路上有一筆341坪不動產，目前公告現值3700多萬元，為二層樓高獨棟附停車場的辦公樓房，過去長年做為台東縣黨部使用。

黨產會委員表示，查到一筆以介壽堂名義興建的黨產，過去由國民黨台東縣黨部使用，但土地是登記於台東縣農會，最後竟有一部分淪為國民黨名下不動產。

黨產會調閱地籍資料及檔案赫見，1970年台東縣農會第7屆第1次代表大會開會提及，「介壽堂」興建後已使用8年，提供給國民黨台東縣黨部使用，因土地未移轉，相關地價稅都是縣農會繳納。

「是國民黨在用，稅卻是農會在繳！」委員表示，從歷史資料看來，當年的縣農會有所不滿，所以召開會議代表大會，同意要將該土地送給國民黨，但贈與理由極為荒唐。

該理由提及，台東縣農會名下另外有一塊土地，被台東縣農業改良場佔去使用，國民黨台東縣黨部及民眾服務社協助將農改場趕走，幫忙把地要回來，「對於農會貢獻良多」，且國民黨已使用介壽堂土地8年「未繳稅」，為了感謝國民黨協助要地，可將土地送給國民黨。

委員說明，在戒嚴時代地方農會哪有辦法趕走省政府的農改場，當年黨國不分須靠黨的力量才有辦法，所以才會出現「送地酬謝」情況，不然介壽堂那塊地也是被繼續佔，農會還要幫國民黨繳稅。

但離譜的是，1970年台東縣農會代表大會已「通過」要送地，但國民黨拖到1985年才決定「接受」，雙方協議由國民黨上繳612萬元土地增值稅，國民黨順利取得1200多坪土地。

黨產會也查出，2005年民進黨政府清查不當黨產，國民黨自知理虧要「回贈」土地，卻要求當年所繳600萬元土增稅，須折抵換341坪土地，等於1坪僅用2萬元買下，其餘的800多坪才願還給縣農會。

「縣農會賠了夫人又折兵！」委員表示，為了取回當年送給國民黨的土地，縣農會與國民黨達成協議，「上次是我繳，這次換你繳」，結果農會又付了1339萬元增值稅，而國民黨無償佔用土地多年，最後還分到部分土地，根本是「穩賺不賠」生意。

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