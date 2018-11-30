政治操作？台灣通過「反核食公投」 中國突解禁新潟米

台灣通過「反核食公投」後，中方昨天突然將允許日本新潟稻米進口。（資料照）

2018-11-30 06:19

台灣可能成為唯一全面禁止的國家

〔駐日特派員林翠儀、記者呂伊萱／連線報導〕中國海關總署28日發布公告，稱經過評估，即日起解禁日本新潟縣產稻米，允許進口。中國在311福島核災事故發生後，禁止包括新潟在內的日本10都縣所有食品進口，去年日中關係改善，中方雖示意將解禁，但上月日本首相安倍晉三訪中，中方未如預期宣布解禁，台灣通過「反核食公投」後，昨天突然傳出中方將開放新潟稻米進口，是否有政治操作令人質疑。

國民黨提出的「反核災區食品公投」在24日獲779萬票通過。中國海關總署則於28日公告，允許日本新潟米在符合食安法規要求下進口。

目前，全世界僅中國與台灣「全面禁止」日本核災區鄰近縣市食品進口，中國逐步解禁後，台灣恐將成為唯一一個全面禁止的國家。而日本政府昨表態，針對台灣禁制，不排除向世貿組織提出爭端解決程序。

中國公告允許新潟稻米進口

日本農林水產省29日證實，中國部分放寬自福島核事故以來實施的食品進口限制，恢復進口新潟縣產稻米。日本政府發言人菅義偉強調，未來將努力爭取中方進一步解除或放寬管制。

中國在福島核災後禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉、宮城、埼玉、新潟、長野、東京、山形與山梨12都縣所有食品和飼料進口，後來解除對山形與山梨的禁令，至今還有1都9縣禁止。

去年日中關係回溫，中國總理李克強訪日示意將放寬管制；今年10月安倍訪中，預期中方將宣布放寬，中方卻僅承諾「基於科學評估積極考慮放寬」。

而中方昨天突然公布解除對新潟稻米管制的措施，據日媒報導，中國駐日大使館新聞發言人張梅在28日的例行記者會上還表示「沒有新的訊息」，強調中方將繼續本著科學原則，處理日本食品輸中問題。共同社分析，中國是因為與美國爆發貿易戰，希望透過解禁稻米改善對日關係，從而加強對美國的協調。

台灣通過「反核食公投」後，未來放寬日本五縣食品進口管制更為困難。而第43屆「台日經濟貿易會議」今天在台北開幕，「反核食公投」勢必更將成為注目焦點。

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