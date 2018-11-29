誰能接受有瑕疵的結果？ 郝龍斌：丁守中是爭公平正義

針對丁守中向台北地方法院聲請重新驗票，國民黨副主席郝龍斌今在臉書上直言「一個有瑕疵的選舉結果，誰能接受？」，並表示目前已提供義務律師團來全力協助丁守中。（資料照）

2018-11-29 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中昨親赴台北地方法院聲請「重新計票」，台北地院也在今天下午至台北市選舉委員會查封票匭。對此，國民黨副主席郝龍斌今也跳出來直言「一個有瑕疵的選舉結果，誰能接受」？並表示，目前已提供義務律師團來全力協助丁守中。

台北地院承審法官今天下午1點30分到台北市選委會查封票匭，並與丁守中和台北市長柯文哲的雙方律師團一同清查票箱，預計12月3日會開始執行驗票程序。

對此，郝龍斌今在臉書上表示力挺，「這次台北市長爭議，我們已提供義務律師團協助守中兄，也會視狀況再投入更多律師協助。」

郝龍斌直言：「一個有瑕疵的選舉結果，誰能接受？」他說，全台北市1000多個投開票所，只要每個票所有3張以上的爭議，就有可能影響選舉結果。

「寧可乾乾淨淨的輸，也不要骯髒的勝選。」郝龍斌強調，丁守中這次要爭求是一個公平正義、一個對候選人的尊重，因為有瑕疵的選舉過程，對台北市、對民主都是一種傷害。

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