吳音寧下台！北農董事會決議撤換總經理

北農董事劉聖鴻（上右）在臨時提案中提出總經理吳音寧解任案，通過後吳音寧（背對鏡頭者）隨即起身、穿上外套離開董事會會場。（本報獨家畫面，記者劉信德攝）

2018-11-29 16:25

首次上稿 16:12

更新時間 16:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司今天下午2時召開董事會，會議於3時55分結束，總經理吳音寧確定被撤換；兼任北農董事長的台北市工務局長彭振聲證實，吳音寧已被解職，由主任秘書路全利暫代。

彭振聲說，雖然吳音寧被解職，但不是要她馬上搬出宿舍。至於有媒體問是否全數通過？彭先是說：「是啦！是啦！」媒體追問似乎有人幫吳說話，這樣就不是一致通過了啦？彭說：「對啦！但最後還是通過。」

今年民進黨在農業縣慘敗，高雄市長候選人韓國瑜大勝，吳音寧被外界當作「韓流」推手，農委會昨鬆口「吳音寧完成階段性任務」，就連一向挺吳的農委會副主委陳吉仲都表示「讓音寧離開，不用等北農新總座到任」。

據了解，會議中由農委會官股董事劉聖鴻提出撤換總經理案，有董事持反對意見，但未表決，直接通過。

劉聖鴻受訪表示，農委會將馬上召開記者會說明解職理由。他強調，從來沒有說過吳音寧不好，而新任人選目前尚未決定。

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