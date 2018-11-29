個人去留不重要 吳音寧：交由董事會決定

台北農產運銷公司總經理吳音寧出面說明，指去留由董事會決定。（記者王藝菘攝）

2018-11-29 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧選後去留引起各界關注，吳音寧昨神隱未出面，僅私下對媒體表示，不會主動請辭，今天上午9點45分她在北農辦公室外出面說明此事，強調她不是韓流助選員，不要貼標籤，並說她的個人去留不重要，交由董事會決定。

吳音寧今早開記者會，她表示去留由董事會決定，並強調作為總經理，就是要把公司治理好，讓運作更順暢，她一直主張不需要誇大宣傳，而是要面對問題解決困難。

她怒斥外界質疑的薪資問題，北農團隊很認真盡責，可惜一直有太多造謠、炒作，到現在還有人在吵她的新水問題，說她是高薪，但她的薪水就是依循公司制度，不會比較多。吳強調，她跟韓國瑜擔任總經理時不同的是，獎金發放制度已在她任內完成。

針對外界批她是「韓流助選員」，她也痛批這是在貼標籤，不只攻擊她，還攻擊她的父親和總統蔡英文等人，她強調不能向謊言低頭，尤其不能向強勢的謊言低頭，至於去留問題，交由董事會決定。

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