楊文科領航縣政不當「小綿羊」 將成勇敢堅強的狼

新竹縣新科縣長楊文科外型憨厚、跟人互動溫和，看似「鴿派」的領袖人物，但面對公務的行事作風卻屬「鷹派」，執著品質且講究速度跟效率。而歷經選舉洗禮後，他坦言人類的「狼性」再被召喚出來，將以狼的堅強，面對、承擔未來所有縣政的挑戰，走對的路。（記者黃美珠攝）

2018-11-28 21:35

〔記者黃美珠／竹縣報導〕「竹縣領頭楊，百業齊飛揚」！這是新科新竹縣長楊文科的競選口號，下個月25日以後，這句口號就要在他的領航下慢慢化為具體成果。所以他很急，已開始運籌帷幄組他的「戰鬥內閣」，因為當了38年公務人員，看盡了公門內執行政務的推拖拉，使得外型很「鴿派」的他，面對公務的行事作風卻有「鷹派」的快狠準，執著品質且講究速度跟效率。而歷經選舉洗禮後，他坦言自己人類的「狼性」被召喚出來，將以狼的堅強，面對、承擔未來所有縣政的挑戰，把握4年，帶領新竹縣走上對的道路。

楊文科承認，這場選舉對他是場「驚奇之旅」，但啟動的關鍵並不偶然，是出於責任和承擔。因為現任縣長邱鏡淳連任後一度陷在選舉訴訟泥沼中，他心裡雖很明白最終一定可以過關，但也保有最差狀況的備案，從那時起，楊文科就成了縣長1職的「高年級實習生」。

新竹縣在政治光譜上跟中央政府不同調，缺乏中央關愛的眼神。楊文科競選又允諾，一上任會先調降漲幅不合理的地價稅、未來4年還要凍漲，但又得面對恢復被減半的老人年金，以及遭刪的鄰長津貼和國中小營養午餐，再加碼發新生兒營養補助等。既要建設又要福利，這些錢，從哪來？樹上採嗎？

楊文科說，路是人走出來的。如果因藍綠不同調，中央政府就捨棄新竹縣，不要說全縣鄉親，就是全國民眾都可以看清楚，誰才是真正為國、為民而努力。

他話鋒一轉，瞄準近日爆發的所謂客委會撤銷竹東客家音樂村、竹北國際客家藝術村的爭議說，新竹縣的財政困難，但盤點一下，在既有預算規模內勻支還可兌現其福利政見。

但中央如果真的跳票，要新竹縣自己拿出6億蓋音樂村和藝術村，那就真的沒有辦法了，他不會打腫臉充胖子硬幹！他會等中央重新願意補助時再做，萬一真的做不成，只能跟鄉親講清楚：是因中央政策改變，並非縣府不願意執行。

楊文科當了38年公務員後，才受邱鏡淳延攬進入縣府，從縣長辦公室主任當到秘書長、副縣長，是國內罕見從副手選上正位，還把同一縣市政府3長資歷都拿到手的人物。

他痛恨公務人員用推拖拉的態度應付民眾。他了解有些是不了解法令所致，有些是因為僚氣，所以，就任後將加強所屬法治教育以提升專業服務，也會給大家一年時間調整為民服務心態。

原則上，府內人事他以安定為優先，除一級主管將適才適所給予磨練，其他包含臨時約聘僱在內一律留任。

至於副縣長和秘書長人選，他要全力拚經濟、拚建設，將鎖定具工程和地政專才者擔當。隨著楊文科的上任，新竹縣府將出現台知園區和竹科3期的專案小組，由他親自監督推動，所以，楊文科希望縣府3長齊心，其中，副縣長必須要能接地氣，好幫他跟基層充分溝通。

楊文科的縣長只做一任嗎？他否認曾這樣講過，但也強調在他的內心深處，能好好把握這4年，做好做滿，其實也就夠了。

他說，除了大女兒遠嫁台北，自己另外3名子女都住在新竹縣。這就是他以為人父者，想要讓新竹縣能是所有年輕人安身立命所在的心情，因為只有發達的經濟、好的建設和生活環境，士農工商百業都興旺，才能讓子女承歡親長膝下、家庭幸福，成就新竹縣是個幸福的城市。

所以，他樂見高雄市長當選人韓國瑜要設兩岸工作小組，因為新竹縣在邱鏡淳執政下本來就跟中國有很多的互動、往來，楊文科支持只要能讓新竹縣的農特產品擴大市場，對新竹的科技發展和文化觀光有所幫助，他都會願意去努力，至於府內是否也要有常設的對口單位，他說要視實際需求決定。

楊文科選舉前是個政治素人，選後其實依舊。他的衣著或許比較講究一點了，應對也比較長袖善舞一些了，但他劍及履及的公務員性格已經根深蒂固，就連比較偏好的水果香蕉，也看得出他那套講究品質、追求速度和效率的特質。

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