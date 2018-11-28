王世堅不跳海了？ 韓國瑜：放他一馬好不好，他蠻可愛的

2008年立法委員選舉，王世堅稱若國民黨台北市立委八席全上（八仙過海），他就要跳海，結果國民黨真的八席全上，他兌現承諾去三芝外海跳海。（資料照）

2018-11-28 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王世堅先前在政論節目上表示，韓國瑜若當選高雄市長將再度跳海，王世堅事後改口解釋，稱是指心情就像「跌落深淵」，沒有真的要跳海。韓國瑜今被媒體詢問此事時，則說「放他一馬好不好，他真的蠻可愛的」。

綜合媒體報導，韓國瑜25日勝選時表示，「我希望王世堅在我就任第一天就來高雄愛河，找一個點就勇敢跳下去，必要時我在旁邊替他拍手」，王世堅則希望韓國瑜不要「贏了選舉，輸了格調」；韓國瑜今天現身台北市，有媒體問到王世堅選前的賭注，韓國瑜則笑說，「我們放他一馬好不好，他真的蠻可愛的」。

王世堅昨則在臉書強調，當下是「順口自我解嘲」，用幽默口吻表示不相信韓國瑜會當選，並說如果是打賭，肯定會用「光明磊落公開挑戰」的方式提出。

王世堅經常對選情下重注，2008年立法委員選舉，王世堅選前説，如果國民黨台北市立委八席全上（八仙過海），他就要跳海，結果國民黨真的八席全上，他兌現承諾去三芝外海跳海；2012年總統選舉，王世堅又說，若蔡英文落選，他就要去高空彈跳，而蔡英文落敗後，王也去日本高空彈跳。

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