民進黨中生代接班 王丹：盼林佳龍發揮更大作用

2018-11-28 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在九合一大選慘敗後，總統蔡英文辭去黨主席一職，黨內盛傳由中生代接棒。知名中國民權人士王丹則在臉書表示，林佳龍是民進黨內少數兼具國際觀和對中國問題有深刻認知的人才，希望他可以「發揮更大的作用」。

民進黨立委李俊俋坦言，民進黨支持者出現世代落差，中生代有責任和年輕人說明民進黨的理念、價值，希望新的黨主席要給大家新觀感、新面貌、新思維。桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、高雄市長候選人陳其邁等人都被外界點名，不過鄭文燦明確拒絕，表示「市政建設是目前最重要的工作」。

王丹指出，自己與林佳龍是老朋友，認為林佳龍擔任台中市長4年任期內，台中的改變很大，外界普遍也都肯定他的政績，但因大環境的因素，才會導致連任失利。

王丹提到，林佳龍是民進黨內少數兼具國際觀和對中國問題，有深刻認知的人才，以他的歷練、韌性和對台灣的關懷，他相信這只是林佳龍一個沉澱的機會，「民進黨要中生代接班，希望佳龍可以發揮更大的作用」。

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