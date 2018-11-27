「改變需要有所犧牲」 新台灣人戴維斯東奧正名蓋同意

「新台灣人」戴維斯（掌旗者）在公投「東奧正名」中蓋下同意，表示改變得有所犧牲。（資料照）

2018-11-27 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）歸化台灣後，多次披上台灣戰袍出征國際籃球賽事，這次九合一大選中，握有投票權的戴維斯了解公投內容後在東奧正名公投投下了同意票，他說，「要做這樣的改變就要有所犧牲」。

根據《蘋果》報導，「新台灣人」戴維斯的戶籍地設在新北林口區，在這次大選中握有投票權，在這次公投議題上，他特別請友人翻譯了公投內容，對於東奧正名議題，戴維斯知道絕大多數的人都希望以台灣名義出賽，但是又怕因此影響到台灣運動員的參賽權，只好妥協以「中華台北」名義參賽。

戴維斯表示，他知道這是一個相當為難的問題，但他也以自己歸化為台灣人，而放棄了美國國籍為例，表示「想改變就必須犧牲」。戴維斯表示，如果台灣正名必須付出被禁賽的命運，但這樣的犧牲能換來未來運動員以台灣名義出賽的權益，那犧牲就是值得的。

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