南投正副議長選舉 藍營拚連任、綠營「不缺席」

2018-11-27 14:51

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣議會正副議長改選在即，國民黨現任議長何勝豐及副議長潘一全2人，將再度搭檔尋求連任後，民進黨動向也格外引人注目，據了解，為了不辜負民意的期待，綠營強調「不缺席」，也會推派人選角逐，假使真的沒勝算，8位議員最壞打算就是採取「同進退」作法，均圈選黨內提名的正副議長人選，展現應有的團結、黨格及骨氣。

縣議員選舉落幕，繼之而起的是12月25日縣議員就職典禮暨正副議長選舉，據南投縣選委會資料，議會總計37席議員中，國民黨拿下17席、民進黨8席、無黨籍12席，藍綠席次都未過半。

議長何勝豐及副議長潘一全2人如願完成議員6連霸後，近來已積極拜訪當選的新科議員尋求支持，何勝豐強調，他心中對於所有議員都一視同仁，絕無藍綠、黨派之分。

民進黨南投縣議會黨團總召陳翰立說，雖然正副議長何勝豐、潘一全2人都是國民黨，但為人處事圓融，基於以和為貴考量，原本綠營對於議會正副議長之爭，也以平常心視之，但因許多支持者反映不宜直接「拱手讓人」，因此也將派員參選，至於人選方面，則有待議員們及黨部進一步溝通、協調。

由於此次正副議長改選，也是地方制度法修正後，首次採取「記名」投票，屆時，有沒有人跑票將一目瞭然，綠營議員們表示，就算最後仍無勝算，至少選票上的名字也代表他們努力的「印記」，相信對支持者也有所交代。

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