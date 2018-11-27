誰來補選？彰化藍軍被點名的有‧‧‧

2018-11-27 06:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港、和美區超級戰將王惠美當選縣長之後，立委即將補選，藍軍被點名的有和美鎮長阮厚爵以外，前新北市經濟發展局長施威全、王惠美醫療長照後援會召集人蔡明忠，也都成為熱門人物！

這次彰化縣長選舉，王惠美大勝民進黨魏明谷9萬4000多票，光是大鹿港、大和美地區就領先了約4萬票，贏得非常風光，證明王惠美2016能在國民黨谷底保住藍軍彰化縣唯一國會席次，實力經得起考驗。

正因為藍軍氣勢如虹，各界更加關注國民黨在立委補選可能人選，除了和美第一戰將阮厚爵被點名外，被點名的還有鹿港出身的施威全，以及鹿港醫師蔡明忠。

施威全是英國博士，曾擔任新北市經發局長，也是藍軍中生代學經歷兼備的人選；而鹿港醫師蔡明忠，數年前參選鹿港鎮長失利，這次擔任王惠美醫療長照後援會召集人，顯示對政治仍有高度興趣。

不過，也有人認為，這次補選準備時間很短，缺少選戰經驗，或是知名度不足，都很難打勝選；而國民黨有多位的前立委，在這次選舉都為王惠美站台力挺，轉戰鹿和區也是不無可能；但政界人士觀察，藍營有意投入2020年立委選戰的人選，與其來打陌生選區的鹿和區，不如好好經營原有選區，為爭取黨內初選做準備，還比較實際。

政界人士強調，2014年魏明谷當選縣長，當時也隨即舉辦員林、田中區的立委補選， 民進黨推出參選員林鎮長失利的陳素月來重披戰袍，對決當時剛剛兩任屆滿卸任的縣長卓伯源，結果，陳素月擊敗卓伯源當選立委，保住當時綠軍在彰化縣唯一的國會席次。

政壇人士表示，上次立委補選，綠軍由谷底一路爬升，因此，魏明谷選縣長大贏對手林滄敏10萬票， 連接下來的立委補選，綠軍陳素月也大勝卓伯源；巧合的是，這次鹿和區立委補選，也是國民黨在彰化縣唯一的國會席次，在王惠美大贏魏明谷 9萬4000多票後，藍軍氣勢正旺，不少藍營人士都在磨拳擦掌，做好萬全的準備。

目前民進黨被點名的有鹿港鎮長黃振彥、中執委林益邦、導演陳文彬；民進黨支持者認為，這次勢必要推出強棒，才能為2020年大選打下勝選基礎。

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