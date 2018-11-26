屏東選戰激烈 牡丹鄉長最小差距23票、加祿村長僅差2票

2018-11-26 22:11

〔記者蔡宗憲、邱芷柔／屏東報導〕屏東縣今年選戰激烈，許多選區參選爆炸外，候選人實力相當所在多有，其中牡丹鄉長當選人潘壯志，以23票的微小差距當選最為驚險；選區最小的村里長，除了平手抽籤的長治鄉德榮村，枋山鄉加祿村長更僅以2票決定勝負。

根據中央選委會資料，牡丹鄉長當選人潘壯志獲1171票，以23票差距擊敗對手邵世光，排第三的候選人潘啟仁也僅差200多票，為全縣鄉鎮長選舉差距最小的對決；差距100票內的還有來義鄉長，僅相差97票，由現任鄉長竇望義連任成功。

共有16個村里長在10票內決戰，除了同票抽籤的長治鄉德榮村，還有差6票的恆春鎮頭溝里、德和里，差5票的牡丹鄉東源村，差4票的屏東市橋南里、潮州鎮泗林里、枋寮鄉新開村，竹田鄉福田村則差3票，而最激烈的枋山鄉加祿村，當選的林清波拿下765票，僅贏過對手盧清泉2票。

以0.7%選票險勝對手，拿下牡丹鄉長寶座的現任鄉代會主席潘壯志表示，選舉前就評估與對手實力相當，雖長期在地方服務仍不敢大意，沒想到僅勝對手23票，顯見過去努力仍不夠，未來施政會全力以赴回報鄉民支持。

以6票差距落敗的現任恆春鎮德和里長楊春香，強調將依法向鎮公所提出驗票，也質疑投票當天有選民未領到選票，以及選務人員中途返家的疏失，希望屏縣選委會能介入調查，避免選舉過程引人非議。

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