輔選國民黨有功 張善政鬆口：認真思考2020總統大選

國民黨在九合一選戰勝選，前行政院長張善政全台輔選有功，今天坦言正認真思考2020年，是否以無黨身分角逐總統大位。（資料照）

2018-11-26 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選結果出爐，民進黨面臨重挫，執政縣市縮水至6個，而前行政院長張善政在選戰過程中擔任高雄市長當選人韓國瑜顧問，全台跑透透替國民黨輔選，因輔選有功被勸進參選2020年的總統，他今（26）日坦言，正在認真思考，是否以無黨籍身分角逐2020年總統大位。

九合一選舉剛落幕，2020年的總統選戰備受關注，國民黨更傳出已經展開「太陽之爭」。據《蘋果日報》報導，張善政表示，很多人在他這次助選過程中，勸進他應該要出來選總統，雖然被外界認為藍營人馬，但他卻沒有加入國民黨，而看到台北市長柯文哲與韓國瑜不靠政黨力量當選的情況下，讓他目前正在認真考慮出馬角逐2020總統的可能性。

張善政是馬英九政府時期最後一任行政院長，當時他不僅人氣高，評價也不差，甚至這次台北市長選戰，傳出國民黨有意找他代表國民黨參選、對決柯文哲，但最後還是由前立委丁守中代表參選。

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