孤鳥議員最高票連任 蔣月惠補助金與拜票收入66萬元全捐

蔣月惠以超過一萬票的高票當選連任縣議員，立刻宣布44萬補助金全數捐出。（記者葉永騫翻攝）

2018-11-26 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣孤鳥議員蔣月惠日前抗議縣府強拆牴觸戶，過程中咬傷員警，事發隔天她登門道歉，卻因無人接受而嚎啕大哭，引發關注，而蔣月惠長期致力於環境或弱勢議題的過往事蹟一一曝光因而爆紅，在本屆9合一大選表現驚人，強勢以10800票拿下該選區第一高票當選，成功連任，她也宣布補助金44萬全數捐出。

屏東孤鳥議員蔣月惠在屏東縣第一選舉區的屏東市參選連任，她仍維持一貫沒有宣傳車、競選旗幟，在路口拉小提琴拉票的「0元競選」做法，在該選區拿下10800票，第一高票當選，當選後蔣月惠隨即在臉書上表示，將選議員保證金加上選舉補助款44萬4千元，連同自8月起在街頭拉小提琴拜票總收入22萬3470元，全數捐出；除此之外，還將每月約6萬元薪資捐給羅騰園。

蔣月惠在臉書上強調，感謝無條件支持她的選民，「我會保持初衷！！ 聲嘶力竭為民喉舌！！」今早蔣月惠也在出現在屏東路邊拉小提琴謝票，人氣飆升，直播觀看人數突破8萬人次，也湧入700多則留言幫她加油打氣。

知名音樂人許常德也在臉書發文祝賀蔣月惠當選：「給政黨當頭一棒的紀錄。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/