台灣多項公投案通過！美智庫：中國很擔心這件事...

2018公民投票有7公投案同意票數，達到493萬9267張通過門檻。（資料照）

2018-11-26 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕2018年九合一大選落幕，民進黨於22縣市中僅拿下6席，中方聲稱是台灣民眾向中國示好，但美國智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」分析，中國眼見此次多項公投通過，很擔心未來台灣若推「獨立公投」恐怕也能達到門檻。

根據《自由亞洲電台》報導，「戰略暨國際研究中心（CSIS）」高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）認為，中國目前因東奧正名公投未通過而「鬆了一口氣」，不過此次10項公投案多達7項達標，也讓中國開始擔心，一旦台灣往後推動獨立公投，也有相當程度的機率達到門檻。

《公投法》規定全國性公民投票議案同意票須超過493萬9267張方通過公投門檻；此次公投達標的「逐年降火」、「反深澳」、「反核食」、「婚姻限一男一女」、「國中小不實施性平同志教育」、「設同志專法」與「以核養綠」7公投案，同意票數介於589萬票至795萬票。

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