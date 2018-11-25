拚連任險勝丁守中 柯P這話讓陳佩琪一陣酸楚...

柯文哲（左）連任成功，妻子陳佩琪（右）感動向支持者道謝。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-11-25 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在這次九合一大選成功連任，以3254票的差距險勝對手丁守中。柯P的妻子陳佩琪今天稍早在臉書上發文感謝選民的支持，並表示昨晚開票過程僵持，聽到柯P的一句話，讓她不由得心裡一陣酸楚...。

陳佩琪在臉書上表示經過昨晚漫長的開票過程，不論是選務人員、柯辦競選的工作人員以及支持柯P的台北市民都辛苦了。陳佩琪回憶昨天晚上約莫8點多，幕僚接她到市府等開票結果，再同先生一起到四四南村向支持者發表感言。但因為開票過程延遲，一直到午夜都還未有結果，柯文哲擔心老婆累了，便要陳佩琪到他的休息室先躺一會。

進到柯P那間小小的休息室，一張鋪設整齊的單人床在裡頭，柯P看著那張床對老婆說：「我當4年市長了，一天工作近16小時，卻從沒躺上去過片刻…」。因為當時與對手的票數接近，十分緊張，陳佩琪聽到先生這番話，不由得百感交集，「他是每天這麼的嗡嗡嗡啊...，不管是否一些優惠措施取消或失言受到選民質疑，但相信他絕對是一個勤奮、清廉的好市長啊」。

陳佩琪表示，就像柯P時常掛在嘴邊的「心存善念， 盡力而為」，「當你有心完成一件事時，不論再困難， 老天爺都會來幫忙你的！」終於最後結果出爐，柯文哲連任成功，陳佩琪也感動的向支持者道謝，「再次感謝市民朋友的支持，我當鞭策市長更加努力， 以期不付全體市民之所託」而對於反對者，陳佩琪表示柯P自詡做一個不分黨派的市長，因此對那些反對的聲音，更應當虛心地去傾聽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/