公投11案通過 教育部仍會持續推動性平教育

公投第11案通過「不應對國中小學生實施同志教育」，教部強調仍會持續推動性平法，消除性別歧視。（資料照）

2018-11-25 12:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕公投第11案通過「不應對國中小學生實施同志教育」，對此，教育部表示，未來將會重新檢視國中小階段的同志教育內容並做必要調整，但依照性別平等教育法精神，情感教育、同志教育、性教育是不可分割的一環，未來仍將持續推動性平，同時呼籲各界冷靜理性，甚至不應輕忽生命價值，教部仍會持續推動性平法，消除性別歧視。

教育部學務特教司長鄭乃文表示，依照公投法規定，第11案屬於重大政策複決案，因此後續通過後，官方需有必要處置，但該公投案說明內，也強調並非反對性平教育，只是著眼在國中、國小階段要不要實施「同志教育」，因此，後續教部會檢視相關法規、內容，確認有無必要調整同志教育，但不影響其他性平教育。

但鄭乃文強調，性別平等教育法精神，就是對不同性別差異的學習，並尊重不同性別特質、性傾向的學生等，且在施行細則第13條特別標誌，性平教育應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等，是不可分割的一環，教部仍會持續推動性平教育，尊重多元性別差異，消除性別歧視，相信不管各界人士，都應如此。

而昨公投結果出爐，反同志教育、反同志婚姻、訂同志專法等公投通過，但挺婚姻平權及性平教育等公投案卻未過，引發部分民眾悲觀念頭，甚至傳出有同志想輕生的嚴重負面訊息，對此，鄭乃文疾呼，性平法沒有修正，大家應理性思考，這次公投只是透露有相關意見表達，不應太過難過，要正視生命價值。

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