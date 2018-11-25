新竹市長林智堅高票連任 卻輸了市議員選舉！

2018-11-25 12:02

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長、市議員與里長選舉結果昨天出爐，民進黨籍現任市長林智堅獲得逼近過半得票數，漂亮連任。新竹市此次市長選舉人數為33萬8323人，投票人數為22萬1402人，市長投票率是65.44%，林智堅雖贏得連任，但民進黨在市議員卻嚴重挫敗，提名12席、僅選上6席，較本屆掉3席，國民黨市議員則從14席增加1席、成為15席，成為市議會最大黨。

第10屆新竹市長選舉，民進黨籍爭取連任的林智堅拿到超過10萬以上的得票數，比本屆多出近3萬票，拿到逼近過半得票數，可說漂亮連任，也是民進黨在新竹市長選舉有史以來拿到最高的得票數。

不過，民進黨林智堅雖在市長選舉贏得勝選，卻在市議員選舉嚴重挫敗，此次民進黨提名12席市議員，僅6席選上，比本屆9席掉3席，就連林智堅在家鄉香山區提名的2席市議員都雙雙落馬，顯示民進黨提名策略值得檢討。

綜觀第10屆市議員選舉結果，國民黨拿下15席、成為市議會最大黨，而民進黨僅拿到6席，無黨新民意問政聯盟拿到6席，時代力量第一次參與市議員選舉，提名4席就選上3席、實力不容小覷，綠黨提名5人選上1席，顯示小黨進市議會監督成趨勢。

此外，此次市議員選舉挑戰連任的29名現任市議員，有6人落馬、包括多名資深市議員，如許文棟、鄭正宗、陳清全和鄭貴元，僅23人連任成功。另此次市議員選舉結果，有9席新人選上，呈現新人及年輕人參政景象，另有2席前市議員回鍋選上，市議員重新洗牌，朝大野大的市議會、接下來的市議會龍頭之戰，將會是精采的戰場。

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