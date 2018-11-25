扯！這投票所被爆用「筆蓋」投票 選務：全部算廢票

樹林1714票所傳出拿「簽字筆的筆蓋」給民眾蓋章投票。圖非當事投票所。（資料照）

2018-11-25 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選合併公投，導致投票進度慢引來罵聲，昨天有網友在PTT爆料，新北市樹林1714票所，因投票時還沒拿到「投票專用章」，約5到10分鐘的時間，選務人員竟拿「簽字筆的筆蓋」給民眾蓋章，最後只好宣布「全部算廢票」，目前中選會還未證實此事。

有網友上PTT爆料，稱樹林1714票所竟拿「簽字筆的筆蓋」給民眾蓋章投票，甚至在市長、市議員和里長的蓋章區，竟全在同一張長桌上進行，中間只用一塊木板隔開，完全沒有圈選處的帷幕。

根據網友說法，承辦人員事後坦承得知此事，約5至10分鐘用「筆蓋」投票的選票「全部算廢票」，僅內部會做懲處，無補救措施，說法令爆料網友相當傻眼。

網友紛紛痛批，「真的的話也太扯」、「這要是真的那超嚴重的吧」、「新的選舉奧步？」、「這太誇張了沒舞弊嫌疑嗎？」不過，目前此事還未被中選會證實。

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