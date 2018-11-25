民進黨彰化首度強制配票 配出「大暴投」

彰化市配票配出「大暴投」。（記者顏宏駿翻攝）

2018-11-25 09:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕縣議員選舉選舉結果昨天爐，民進黨席次從17席掉到12席，減少的主因在於第一選區首次推出強制配票失敗，第5選區（溪湖區）也採高額提名，3席全軍覆沒（原本有兩席）議會慘敗，將來如何監督新科縣長王惠美，將是艱鉅的挑戰。

面對執政失利，民進黨縣議員選舉卻採高額提名，第一選區採支持者的生日強制配票，結果只有李成濟、莊陞漢當選，原本寄望「全壘打」，竟出現「大暴投」，6席上2席，堪稱「史上最失敗的配票」。

第五選區原本有李清木、歐陽蓁珠，本屆多提名張國閔，結果變成全數落選，如今民進黨在溪湖區，跟二林一樣，淪為無民進黨議員的局面，未來衝擊最大的恐是有意問鼎立委連任的洪宗熠。

員林選區也採高額提名，原本只有2席，竟一次提名5席，結果只有新人張欣倩、老將賴澤民上壘，其它3人得票分散，無法為民進黨該區再多添1席。

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