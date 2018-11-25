南市跨夜才完成計票 4無黨市長選將拿不回保證金

2018-11-25 00:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第3屆台南直轄市長選舉開票到今凌晨結束，投票率64％，民進黨市長候選人黃偉哲以36萬7518票、得票率38.02％當選，國民黨市長候選人高思博31萬2874票、得票率32.37％，相差5萬4644票，南市一如預期仍是「綠色執政」穩住南台灣，但首度創下得票率未過半。

其他無黨籍候選人得票數，林義豐84153票，許忠信45168票，陳永和117179票，蘇煥智39778票。南市今年市長選舉保證金退還門檻是15萬5千票，這4位候選人拿不回2百萬元。

由於公投綁大選，南市許多投開票所延後開票，馬拉松式「跨夜」開票，直到淩晨零時30分才完成計票。

2014年第2屆市長選舉，民進黨賴清德「讓票一半仍是勝選」，挾高人氣得票數71萬1557票、得票率72.90％，而國民黨黃秀霜得票數26萬4536票、得票率27.10％，相差44萬7千餘票。

至於黃偉哲未來接任市長後的立委遺缺補選，南市選委會表示，依選罷法規定，自辭職日起3個月內完成補選，例如若是在12月25日第3屆市長就職時辭立委，明（2019）年大致3月前完成補選，而遞補的新立委距2020年本屆立委任期還有1年左右。

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