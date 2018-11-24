姚文智坦言敗選 「所有責任都是我努力不夠」

2018-11-24 23:49

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長選戰，目前爭取連任的市長柯文哲、國民黨候選人丁守中仍在拉鋸，民進黨候選人姚文智晚間發表談話，坦言敗選事實，指所有責任都是他努力不夠，勢必深切檢討。他也強調，既然辭去立委，未來也不會接受任何政治職務，「說到做到」，但未來在追求台灣作為獨立自主的國家，會在台灣任何一個角落，和大家繼續打拼。

姚文智晚間發表談話，一登台就表示，「姚文智讓大家失望了」，隨即向台下群眾一鞠躬致意；他說，今天選舉雖混亂，但是就結果來說，要承認失敗，這場戰，我們一路走過來，美好的一仗我們已經打過，雖然對這個結果感到很失望，但是他還是要祝福、期待今天當選的台北市長，未來可以認真付出對待我們的國家首都，讓城市更加繁榮，感謝這段時間陪伴的好朋友，感謝總統蔡英文、行政院長賴清德，以及與他日以繼夜衝鋒陷陣的志工團。

姚文智說，團隊中有很多人，為了選戰，直接搬到競選辦公室附近旅館，感謝家人全力總動員，尤其特別要感謝一個人，就是替他輔選的姚人多，真的是他的好兄弟，那麼多人幫忙，他還是失敗，所有的責任都是他努力不夠，接下來會深切反省、檢討。

姚文智坦言，對於選舉結果感到遺憾，因為對於國家首都的願景，提出很多解決都市問題的政見，他說很希望得到做事的位置，用熱情全力打拼，但真的非常遺憾。

姚文智說，他不會後悔，因為歷史給他機會，有機會提出自己的想法、願望，那麼多人這樣給他支持，一路走到這裡，完全沒有後悔。

姚文智表示，他已辭去立委，未來也不會接受任何政治職務，「說到做到」，但未來在追求台灣作為獨立自主的國家，包括推動、實踐台灣意識、台灣價值，他會在台灣任何一個角落，和大家繼續打拼。

他最後說，到現在還不知道誰會當選，不論是誰都送上祝福，期待、請求新任市長，為了台北市的未來，要和所有市民一起打拼，疼惜我們的城市，祝福你們，感謝大家，再見。

姚文智致詞離場時，有支持者高聲要求民進黨中央負責，有人更點名黨籍秘書長洪耀福，姚聞訊隨即緩頰，隨後加快腳步離開現場，並未接受媒體聯訪。

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