談民進黨大選慘敗 黃偉哲：從我自己檢討起

面對執政黨失去多個縣市，六都也只剩下二都，黃偉哲（中）說，他不能檢討大環境，民進黨內部需要檢討，但他不能檢討別人，要檢討要從他自己檢討起。

2018-11-24 21:53

〔記者唐在馨、邱灝唐／台南報導〕贏得下屆台南市長選舉的民進黨市長候選人黃偉哲，面對執政黨失去多個縣市，六都也只剩下二都，他表示，他不能檢討大環境，民進黨內部需要檢討，但他不能檢討別人，要檢討要從他自己檢討起。

「給民進黨時間調整 重要的是穩定及改革」

黃偉哲說，很多事情需要檢討，但要檢討要從他自己開始檢討；至於今晚傳出內閣總辭等問題，身為未來綠營重要的直轄市市長，他是否會建議「穩定為先」？他則說，目前政務及黨務都傳出相對的總辭，他建議大家給民進黨時間來調整，重要的是「穩定」以及「改革」。

對於記者提問選舉結果為何不如預期，黃偉哲說，全國的問題自然有人會檢討，他只能檢討他自己，台南雖然贏，但贏得不如預期，自己的努力不夠，不能全部怪在「韓流」或中央執政不力。

黃偉哲說，對於選舉結果，會用更謙卑的態度的面對，不會怪罪任何人，也會更加精進惕勵自己。

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